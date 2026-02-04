WaiWai и «Самолет» внедрили AI через хакатон

Главный барьер для эффективного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во многих компаниях — отсутствие расчетов прибыльности AI-проектов. Согласно отчету MIT Media Lab «State of AI in Business 2025», на $30-40 млрд вложений в отрасли только 5% учитываются в ROI — коэффициенте рентабельности инвестиций. Исследователи объясняют парадокс: AI-проекты организаций проваливаются из-за размытых целей и оторванности от реальных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ответ — внедрять AI в тандеме: профессиональный интегратор задает технологическую рамку, сотрудники — понимание процессов. Например, разработчик AI-решений WaiWai и группа «Самолет» внедрили AI с менеджерами компании через хакатон. За два дня было разработано 14 решений, три из них ушли в продакшен.

Практика вместо презентаций

Показать возможности на практике, вовлечь в создание инструментов через соревнование и поощрить лучших призами — на языке айтишников это называется хакатон. Похожим способом внедряют технологии в Pinterest — там сотрудники сами создают нужные им AI-инструменты.

WaiWai и группа «Самолет» провели хакатон по автоматизации процессов с AI для топ- и мидл-менеджеров. Перед ним — четыре лекции, чтобы заложить техническую базу и наладить контакт.

Участвовали 70 человек в 15 командах. Только 20 из них — из IT-департамента. Остальные 50 — HR, продажи, маркетинг, юристы, аналитики.

«Хакатон — проверенный способ быстро обкатать идеи. Эксперты становятся создателями: делают решения сами, без очереди к IT. Скептики — практиками: сомнения уходят, когда собираешь работающий инструмент своими руками. Вместо месяцев на ТЗ — эксперименты и мгновенная обратная связь. WaiWai тоже родился на хакатоне — ETH Global в Сан-Франциско»,— рассказал CEO WaiWai Мик Вайсман.

Что получилось

За два дня менеджеры без опыта в разработке создали:

AI-система для проверки строительной документации. Вместо нескольких часов на 100+ документов — минуты.

Приложение с AI-чатом для жителей ЖК. До 70% обращений закрываются без оператора: оплата счетов, передача показаний, подача заявок.

AI-ассистент для GR-подразделения (победитель хакатона). RAG-платформа, подключенная к 21 базе данных и API. GR-специалисты мгновенно находят контакты и анализируют законопроекты.

Главный инсайт: отсутствие навыков разработки оказалось плюсом. Профильные специалисты знают узкие места изнутри и не скованы представлениями о том, что «технически сложно».

По словам Олега Тихонова, руководителя блока технологического развития и ИИ в Самолете, прорыв возможен, когда AI используют все сотрудники, а не только IT-специалисты.

Почему хакатон сработал

Исследование MIT выявило парадокс: инструмент за $20 в месяц часто работает лучше корпоративных систем за $50 000. Причина в том, что купленные решения выдают жесткие шаблоны с ограниченными возможностями настройки, тогда как с ChatGPT пользователь может направлять диалог и итерировать до нужного результата.

Хакатон решает эту проблему: сотрудники сами создают инструменты под свои задачи. Без месяцев на ТЗ — быстрые эксперименты и немедленная обратная связь.

Также хакатон дает корпорации то, чего ей остро не хватает: скорость. Сотрудники проверяют гипотезы, не дожидаясь согласований. Топ-менеджмент получает наглядное доказательство: результаты можно получить за дни, а не за кварталы.

«Для IT-департамента хакатон — сигнал. Эра очередей к разработчикам заканчивается. Теперь во главе тот, кто умеет ставить задачи AI, а не тот, кто умеет писать код»,— резюмировал Олег Тихонов.