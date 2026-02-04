Песков: у России и Франции пока нет контактов на высшем уровне

Между Россией и Францией сохраняются определенные контакты на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о подготовке к разговору с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас ни одного такого контакта на высшем уровне у нас нет. Действительно, на рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем»,— сказал представитель Кремля.

В начале января Эмманюэль Макрон заявил о подготовке к разговору с российским президентом «в ближайшие недели». Накануне французский лидер сообщил, что на техническом уровне ведутся контакты для организации их беседы. Последний раз президент Франции и президент России говорили по телефону 1 июля — впервые за почти три года.

Лусине Баласян