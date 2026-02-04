Путин сравнил отношения России и Китая с вечной весной

Для отношений Москвы и Пекина «любое время года — это весна», заявил президент России Владимир Путин во время во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский президент назвал «образцовым» всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с китайской стороной. Он отметил, что «российско-китайских тандем» остается «важным стабилизирующим фактором» в условиях нарастающей турбулентности в мире. Владимир Путин также выразил признательность китайскому коллеге за введение безвизового режима между странами.

В ответ председатель КНР отметил динамичное развитие торговых и культурно-гуманитарных связей Китая и России и заявил о необходимости «воспользоваться исторической возможностью» для их дальнейшего укрепления, «вместе нести ответственность крупных держав».

«Мы торжественно отметили 80-летие Победы во Всемирной антифашистской войне», — напомнил китайский лидер. Это «демонстрирует решимость наших стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и международной справедливости», заключил господин Си.

В 2025 году господин Путин побывал в Китае с госвизитом с 31 августа по 3 сентября. Он встретился с Си Цзиньпином и посетил военный парад в Пекине. Кремль говорил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт.