В Татарстане на 31 декабря 2025 года зарегистрировано 127,3 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями, таким образом, от рака страдает каждый 32-й житель республики. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава республики Эдуард Нагуманов на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане каждый 32-й житель страдает от онкологии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане каждый 32-й житель страдает от онкологии

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным специалиста, заболеваемость выросла на 4,5% по сравнению с 2024 годом и на 12% — по сравнению с 2023 годом. Смертность выросла на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

По частоте заболеваемости среди онкологических болезней лидирует колоректальный рак (14,6% случаев), далее следуют злокачественные новообразования кожи, включая меланому (13,9%), рак молочной железы (12,4%), опухоли легких и бронхов (8,7%) и рак предстательной железы (8,3%).

Анна Кайдалова