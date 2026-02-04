Экс-гендиректор Иглинского весового завода обвиняется в сокрытии денег от налогов

Иглинский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего генерального директора АО «Иглинский весовой завод». Он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ).

По данным открытых источников, с апреля 2022 по январь текущего года компанией руководил Андрей Рябов.

По версии следствия, с октября 2023 года по декабрь 2024 года гендиректор сокрыл средства компании в размере около 6 млн руб., за счет которых должно было проходить принудительное взыскание недоимки по налогам. Для этого он производил расчеты с контрагентами через другие четыре компании, направляя распорядительные письма о переводе денег, минуя арестованные счета фирмы.

Майя Иванова