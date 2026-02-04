Глава Башкирии продлил выплаты контрактникам до конца февраля

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу», регламентирующий материальную поддержку военнослужащих по контракту, продлив до конца февраля срок действия документа. Поправки в указ, утвержденные 30 января, опубликованы на портале правовой информации 3 февраля.

Размер единовременной выплаты за контракт с Минобороны РФ — 1 млн руб. — не изменился.

В Башкирии разовые выплаты военнослужащим-контрактникам из республиканского бюджета действуют с осени 2023 года. Сумма неоднократно менялась — от минимальных 100 тыс. руб. до максимальных 1,6 млн руб.

Идэль Гумеров