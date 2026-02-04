Центробанк заметил в Башкирии деятельность потенциальной финансовой пирамиды

В Уфе и Нефтекамске проводятся презентации компании «Добролайф» и ее интернет-проектов — Deep cashback, DCB и DCB-Technology. По мнению ЦБ РФ, в деятельности компании наблюдаются признаки финансовой пирамиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Организаторы предлагают людям присоединиться к цифровой программе лояльности и получать скидки на популярных маркетплейсах, с которыми якобы заключили партнерские соглашения. Стоимость участия в программе варьируется от 5 тыс. до 100 тыс. руб. Участникам, привлекшим новых клиентов, полагаются бонусы.

По мнению ЦБ, «Добролайф» не ведет реальной деятельности и не может гарантировать доход. Наличие партнерских соглашений с маркетплейсами также не подтверждается, сообщили в пресс-службе регулятора.

Майя Иванова