Песков: пока Украина не приняла решений для мира, СВО продолжается

Россия продолжает боевые действия на Украине, но двери для мирного урегулирования открыты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от решений украинских властей.

«Россия сохраняет свою открытость. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

4 февраля в Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров России, Украины и США. Перед встречей Кремль отмечал, что впереди предстоит много серьезной работы по урегулированию спорных вопросов. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что по итогу переговоров хочет услышать, на какие компромиссы готова Россия.

Лусине Баласян