В Шадринске сотрудников РЖД привлекли к ответственности за задержку поездов

Пятерых работников Шадринской дистанции электроснабжения (филиал РЖД) привлекли к дисциплинарной ответственности после обрыва провода на железной дороге. Это привело к задержке поездов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Проверку после инцидента провела Курганская транспортная прокуратура. Установлено, что в ноябре 2025 года на перегоне Качусово — Каргаполье оборвался контактный провод. Из-за этого пригородный поезд №7387 Курган — Шадринск задержался на три с половиной часа, обратный поезд №7386 — на четыре с половиной.

Ведомство внесло представление Шадринской дистанции. После его рассмотрения были приняты дополнительные меры для бесперебойной работы оборудования. Пять сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении двух работников составили протоколы по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Виталина Ярховска