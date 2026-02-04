Суд в Волгограде поместил в СИЗО администратора канала по «пробиву» данных
В Волгограде задержан администратор Telegram-канала по «пробиву» и продаже персональных данных россиян (сь. 271.1 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ежедневный доход канала мог достигать 100 тыс. руб.
Фото: t.me / IrinaVolk_MVD
Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий обнаружили в мессенджере сервис, где за деньги продавали данные из баз операторов, банков, госорганов и компаний. Доход площадки мог достигать 100 тыс. руб. в день.
Против владельца и администратора канала возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.