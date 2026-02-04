В МВД по Свердловской области наградили лучших сотрудников за прошедший год

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков наградил трех полковников региона за успехи в 2025 году, рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Первое место в рейтинге получил Андрей Солодов, второе — Валентин Кац, третье — Артем Хомченко.

Каждый из них соответственно возглавляет отделы полиции городов региона: господин Солодов — Красноуфимск, господин Кац — Лесной, господин Хомченко — Артемовский. Так, полиция Красноуфимска не допустила ни одного убийства и разбойного нападения. Правоохранительные органы Лесного добились уменьшения уровня краж, мошенничества в сфере IT, в Артемовском снизилось число зарегистрированных преступлений.

«Общая раскрываемость составила – 72,0% (область - 64,7%), по тяжким и особо тяжким преступлениям – 71,5% (область – 63,1%). Больше раскрыто преступлений, отнесенных к категории прошлых лет (+75,0%; 21). Положительную динамику можно продолжать. Лидеры других территориальных ОВД после окончания коллегии выразили намерения в 2026 году превзойти показатели победителей 2025 года. Как говорится, поживем и увидим», — резюмировал полковник Горелых.

Артем Путилов