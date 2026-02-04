В Бузулуке суд рассмотрит дело о хищении бюджетных денег директором учреждения культуры

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения культуры Бузулука. Ему инкриминируется совершение преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023-2025 гг. директор бузулукского учреждения культуры заключил с предпринимателями и коммерческими организациями города контракты на поставку товаров и выполнение работ для нужд учреждения. В рамках их реализации он использовал перечисленные бюджетные деньги для выполнения указанных работ и получения имущества в личных целях.

Обвиняемый похитил бюджетные деньги в размере свыше 400 тыс. руб.

Руфия Кутляева