Глава Ульяновска Александр Болдакин создал канал в мессенджере Max

Глава Ульяновска Александр Болдакин сообщил о создании своего канала в мессенджере Max. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Градоначальник в Max продолжит делиться актуальной информацией, рассказывать о реализации городских проектов и планах по развитию Ульяновска.

На данный момент на Александра Болдакина подписаны более 400 пользователей российского мессенджера. У губернатора Ульяновской области Алексея Русских уже около 10 тыс. подписчиков в Max.

Андрей Сазонов