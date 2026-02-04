Барбера тюрьма исправит

Как стало известно «Ъ», военная коллегия Верховного суда (ВС) России утвердила обвинительный приговор неудачливому террористу из Новосибирска Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ранее судимый парикмахер был пойман сотрудниками полиции и ФСБ в декабре 2023 года за попытку подрыва местного военкомата. Силовики вовремя обезвредили прикрепленную им на подоконник «адскую машинку» и всего за неделю вычислили ее изготовителя. Фигурант настаивал, что бомба взорваться не могла, а целью акции являлся протест против СВО. Суд, с учетом предыдущих сроков, приговорил Евгения Ряполова к 13 годам колонии. Первые три года он должен провести в тюрьме в Минусинске, откуда он неожиданно для всех, заявив очередной протест, отказался выходить на связь для участия в рассмотрении его жалобы ВС.

Евгений Ряполов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время заседания суда (2024 год)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кассационные жалобы 31-летнего осужденного Евгения Ряполова и его защиты «тройка» судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ рассматривала в Москве по видео-конференц-связи. Сам несостоявшийся террорист после вступления приговора в законную силу был отправлен в тюрьму №1 в городе Минусинске ГУФСИН по Красноярскому краю.

Его адвокат Василий Дубков находился в Новосибирске, где был организован телемост со столицей при помощи гарнизонного военного суда. Туда же пришли и родственники Евгения Ряполова, чтобы хоть на экране увидеть близкого человека. Однако даже бросить на него взгляд они не смогли. Как пояснил “Ъ” господин Дубков, сотрудники администрации минусинской тюрьмы сообщили — заключенный отказался от участия в телемосте, заявив некий протест, который зафиксирован на видеокамеру.

В итоге все доводы в защиту Ряполова пришлось приводить самому адвокату. Впрочем, все они были отвергнуты.

Приговор — 13 лет лишения свободы с отбытием первых трех лет в тюрьме и штрафом в размере 230 тыс. руб.— был оставлен в силе.

«Теоретически у нас еще есть возможность продолжить борьбу, подав новые жалобы в Верховный суд, но этот вопрос пока с моим подзащитным не обсуждался»,— пояснил Василий Дубков. При этом в окружении осужденного говорят, что, судя по отрывочной информации и редкому общению с ним, он находится в непростой психологической ситуации с признаками депрессии.

Напомним, что, как рассказывал “Ъ”, самодельное взрывное устройство было найдено на подоконнике военкомата на улице Дмитрия Шамшурина в ночь на 5 декабря 2023 года. СВУ представляло из себя металлическую банку объемом 300 мл и состояло из механического таймера, батарейки «Крона», лампочек от новогодней гирлянды и небольшой емкости, заполненной взрывчатым веществом.

Полицейские, обнаружившие «адскую машинку», вызвали саперов, которые обследовали бомбу с помощью робота-манипулятора и, посчитав разминирование слишком опасным, разрушили его выстрелом из гидропушки.

Уже через неделю местное управление ФСБ и полиция отчитались о задержании несостоявшегося подрывника. Им оказался житель областного центра Евгений Ряполов, работавший парикмахером в барбершопе.

В 2017 году мужчина, ранее состоявший в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения «Реструкт», получил четыре года лишения свободы за хранение взрывчатки и изготовлении бомбы, которую, как указывается в материалах следствия, он планировал использовать для взрыва мечети (ст. 222, ст. 222.1 и ст. 223.1 УК РФ), а до этого был судим условно за умышленное причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести.

На суде парикмахер тогда заявил, что пересмотрел свои радикальные взгляды и сведет националистические татуировки, напоминающие ему о прошлом. Но в колонии общего режима потом получил 19 дисциплинарных взысканий, неоднократно водворялся в штрафной изолятор, был признан злостным нарушителем порядка.

В 2021 году, когда срок наказания подходил к концу, администрация исправительного учреждения ходатайствовала об установлении административного надзора за бывшим заключенным на три года. Это прошение было удовлетворено. Парикмахеру запретили выходить на улицу с 22:00 до 6:00 и обязали отмечаться раз в неделю в полиции.

В 2023 году несостоявшемуся подрывнику к уже привычным обвинениям в хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывного устройства добавили покушение на теракт (ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). При этом фигурант частично признал свою вину. Однако заявил, что бомба опасности не представляла.

«Суд не принял во внимание показания осужденного о том, что изготовленное им изделие не являлось взрывным устройством, так как не способно было произвести взрыв из-за неправильной сборки, а размещение этого изделия на подоконнике одного из окон военного комиссариата должно было лишь вызвать у людей определенную реакцию и привлечь внимание к политической обстановке»,— утверждали адвокаты как в суде первой инстанции, так и во время обжалования решений в апелляции и в кассации в ВС РФ.

По словам адвокатов, СВУ было разрушено взрывотехниками, его остатки не исследовались, показания специалистов и свидетелей искажены, а доказательства исследовались формально.

«Вывод суда о реальной опасности причинения вреда в результате террористического акта не основан на собранных по делу доказательствах»,— утверждал парикмахер. В итоге он просил снять с него почти все обвинения, «смягчить наказание в виде лишения свободы и не применять штраф».

Интересно, что, помимо упоминания о чрезмерной суровости наказания, Евгений Ряполов настаивал также на возврате изъятой у него дома «матерчатой сумки и предметов для пайки», так как эти вещдоки якобы признаны таковыми ошибочно, поскольку он их купил уже после попытки подрыва военкомата.

Впрочем, как смягчать наказание, так и возвращать сумку суд отказался, посчитав, что действия парикмахера «создавали реальную опасность гибели человека с учетом нахождения военного комиссариата на первом этаже девятиэтажного жилого дома, что могло вызвать страх у людей как за свою жизнь и здоровье, сохранность имущества, так и за безопасность своих близких».

Сергей Сергеев