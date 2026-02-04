Нижегородка сдала в ломбард ценности на 4,5 млн рублей и отдала деньги аферистам

Пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла более 5,6 млн руб., став очередной жертвой телефонных мошенников. По данным полиции, аферисты «обрабатывали» 67-летнюю нижегородку несколько дней.

Сначала они убедили ее в необходимости срочно задекларировать сбережения, чтобы ими не завладели третьи лица. Чтобы спасти накопленное, женщина сняла со вкладов 1,1 млн руб. и перевела их на неустановленные счета.

После этого мошенники уговорили нижегородку сдать в ломбарды имевшиеся у нее ювелирные украшения, которые якобы «находились в опасности». Вырученные 4,5 млн руб. пенсионерка передала приехавшему к ней курьеру.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Андрей Репин