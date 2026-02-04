В Ельцин-центре 20 февраля откроется выставка русского авангардиста Ивана Клюна

Выставочный проект «Иван Клюн. Цветоформы. Постижение пространства» откроется 20 февраля в арт-галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-галерея Ельцин-центра продолжит серию выставок русского авангарда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Арт-галерея Ельцин-центра продолжит серию выставок русского авангарда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Впервые на Урале покажут расширенную версию музейной презентации коллекции Фонда Ивана Клюна, которая в прошлом году была представлена в Московском музее современного искусства (ММОМА).

«Произведения и архивные материалы будут дополнены целым рядом новых экспонатов. Специально для экспозиции в Екатеринбурге будет реконструировано несколько объектов художника по сохранившимся эскизам»,— рассказали в пресс-службе Ельцин-центра.

Друг и соратник Казимира Малевича Иван Клюн (1873–1943) — график, живописец, автор кубистических скульптур и супрематических объектов, создатель кинетических конструкций, считающихся одними из первых мобилей в истории искусства. Занимался разработкой теории искусства, в первую очередь — теории цвета и света.

Выставка в Екатеринбурге представляет весь спектр профессиональных интересов художника: графику, живопись, проекты монументальных росписей интерьеров общественных зданий и эскизы оформления самых разных изданий — от футуристических книг до научных атласов.

«Выставка Ивана Клюна значима для Ельцин-центра в Екатеринбурге, потому что авангард — это язык прорыва, а именно с этой идеей исторически связан Урал. Екатеринбург — город конструктивистских экспериментов, промышленного и технологического первенства, и авангард здесь воспринимается не как музейное прошлое, а как живая традиция поиска нового»,— подчеркнул исполнительный директор Президентского центра Бориса Ельцина Александр Дроздов.

Выставка будет работать до 17 мая.

Экспозиция с работами Ивана Клюна станет продолжением серии выставок русского авангарда в Ельцин-центре: в 2020 году был организован проект «Авангард. На телеге в XXI век», в 2021 году — «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Николай Яблонский