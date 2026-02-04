В школе Екатеринбурга скончался преподаватель

В екатеринбургской школе № 77 нашли труп учительницы физики, 49-летней Алены Пермяковой, рассказал собеседник «Ъ-Урал». Тело обнаружил охранник, проходящий мимо кабинета. Следов криминальной смерти не было найдено.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным СМИ, у погибшей были серьезные проблемы с сердцем, и она часто уходила на больничный. Ранее ее увозили из школы на скорой. При этом, ученики и знакомые характеризовали ее исключительно положительно: как доброго и ответственного педагога.

В силовых структурах «Ъ-Урал» ответили, что официального комментария по этой ситуации пока что нет.

Артем Путилов