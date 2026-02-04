Грузия упоминается более 50 раз в файлах Эпштейна

В документах, опубликованных Минюстом США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и покончившего с собой в тюрьме, Грузия и грузины упоминаются более пятидесяти раз.

В частности, модель Элена Кантария в переписке с Эпштейном пишет, что обратится к президенту Грузии с просьбой о предоставлении ей второго, грузинского гражданства.

Согласно второму файлу, Джеффри Эпштейна в 2010 году приглашают на встречу с тогдашним министром экономического развития Грузии, бизнесменом Кахой Бендукидзе. Но из переписки невозможно понять, согласился ли американский финансист на эту встречу.

В письме Эпштейну от норвежского дипломата Терье Руд-Ларсена с обзором интересных на его взгляд новостей говорится, что Дубай и Стамбул больше не привлекают туристов из Ирана, поскольку «они предпочитают дешевые рейсы в Ереван и Тбилиси».

В еще одном письме финансисту говорится, что президент РФ Владимир Путин « уже вернул свою власть в Грузии». Письмо отправлено анонимно после прихода к власти в кавказской стране партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» в 2012 году.

Судя по всему, Эпштейн и его окружение интересовались Грузией. В десятках файлов Грузия и грузинские политики фигурируют только из за контактов с американскими официальными лицами. Например госсекретарем Майком Помпео.

Известный американский иллюзионист Дэвид Блейн просит адресата письма (предположительно Эпштейна) помочь с оформлением визы для знакомой и мотивирует свою просьбу тем что он « устраивал шоу для многих политиков, в том числе Михаила Саакашвили».

Георгий Двали, Тбилиси