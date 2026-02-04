В прошлом году Самарскую область посетили более трех млн туристов
Туристический поток в Самарскую область в 2025 году составил около 3,2 млн человек. Услугами коллективных средств размещения воспользовались 1,4 млн человек, сообщает региональное министерство туризма.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Большинство гостей прибывали в регион из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской, Оренбургской и Саратовской областей. Также Самарскую область посетили жители стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан) и Китайской Народной Республики.
Большая часть гостей приехала в регион на автомобильном транспорте (60%). Средняя продолжительность визита составила 1-2 дня. Основные точки посещения: Самара и Тольятти, Волжский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский и Сергиевский районы.
В минтуризме ежегодный рост туристического потока в регионе связывают с участием Самарской области в мероприятиях нацпроекта «Туризм и гостеприимство».