В прошлом году Самарскую область посетили более трех млн туристов

Туристический поток в Самарскую область в 2025 году составил около 3,2 млн человек. Услугами коллективных средств размещения воспользовались 1,4 млн человек, сообщает региональное министерство туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большинство гостей прибывали в регион из Республики Татарстан, Москвы и Московской области, Республики Башкортостан, Ульяновской, Оренбургской и Саратовской областей. Также Самарскую область посетили жители стран СНГ (Казахстан, Беларусь, Узбекистан) и Китайской Народной Республики.

Большая часть гостей приехала в регион на автомобильном транспорте (60%). Средняя продолжительность визита составила 1-2 дня. Основные точки посещения: Самара и Тольятти, Волжский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский и Сергиевский районы.

В минтуризме ежегодный рост туристического потока в регионе связывают с участием Самарской области в мероприятиях нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Руфия Кутляева