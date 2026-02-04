Nvidia вместо $100 млрд вложит в OpenAI только $20 млрд

Nvidia близка к соглашению с OpenAI об инвестициях в разработчика ChatGPT на сумму $20 млрд, сообщают Financial Times (FT) и Bloomberg.

OpenAI готовит очередной раунд финансирования, участниками которого станут и три ее крупнейших партнера — Nvidia, Microsoft и Amazon, утверждают источники FT. Nvidia готова вложить в OpenAI до $20 млрд, Microsoft и Amazon — по $10 млрд, сообщает газета.

Агентство Bloomberg получило другую информацию от своих источников: Nvidia вложит $20 млрд, Amazon — до $50 млрд, а еще $30 млрд якобы готова вложить японская SoftBank Group.

Для Nvidia вложение $20 млрд станет крупнейшей инвестицией в OpenAI. Однако отношения между компаниями в последнее время не ладятся, а с момента подписания мегасделки на $100 млрд в сентябре прошлого года не было подписано ни одного контракта и не переведено ни доллара, пишет CNBC.

Ранее о сомнениях руководства Nvidia в необходимости инвестировать $100 млрд в OpenAI сообщала и The Wall Street Journal.

Кирилл Сарханянц