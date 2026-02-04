Нефтяные компании получили 16,9 млрд руб. по демпферу в январе

Выплаты из федерального бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в январе 2026 года составили 16,9 млрд руб. Это следует из материалов о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов, опубликованных Минфином.

Месяцем ранее объем перечислений был выше: в декабре сумма выплат за ноябрь достигла 57,8 млрд руб.

Налоговое законодательство предусматривает расчет демпферных выплат за предшествующий месяц. Таким образом, перечисленные в январе средства относятся к расчетам за декабрь.