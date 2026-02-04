Студентка судится с медколледжем из-за отказа допустить ее к экзаменам

Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрит иск студентки Новосибирского медицинского колледжа к учебному заведению. Заявитель добивается отмены внутренних правил, «ухудшающих положение обучающихся по сравнению с установленным законодательством об образовании», и восстановления своего права на образование. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В исковом заявлении студентка сообщила, что в феврале-марте 2025 года она, первокурсница по специальности «Лечебное дело», пропустила ряд семинарско-практических занятий и учебную практику «по причине трудовой деятельности». Кроме того, девушка получила несколько неудовлетворительных отметок за несоблюдение требований СанПиН к внешнему виду (длинные ногти и лак). В результате колледж не допустил ее к зачетам, экзамену и производственной практике.

Студентка считает недопуск к аттестации нарушением конституционного права на образование. Также она просит признать нормы локальных актов медколледжа не соответствующими федеральному законодательству.

Михаил Кичанов