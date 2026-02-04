Правоохранительные органы проверяют информацию о ЧП с несовершеннолетним в Чусовом

Чусовская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий происшествия с участием несовершеннолетнего, которого завалило снегом из погрузчика. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 3 февраля на ул. 50 лет ВЛКСМ в Чусовом семилетнего ребенка завалило снегом из ковша погрузчика во время уборки придомовой территории. «Благодаря неравнодушным гражданам - двум женщинам и молодому человеку наш сын остался жив. Они откопали его и молодой человек довел сына до дома», — написала автор поста в соцсети.

На контроль также поставлены ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.