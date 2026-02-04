В Казани суд избрал обвиняемому в избиении 14-летнего сына меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителю Казани грозит до семи лет лишения свободы за избиение сына

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жителю Казани грозит до семи лет лишения свободы за избиение сына

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что с апреля 2025 года по январь 2026 года отец регулярно применял физическое и психологическое насилие, унижал сына и пытался силой забрать его из школы.

На жителя Казани возбуждено уголовное дело по ст. 117 («истязание») и ст. 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Анна Кайдалова