До соцсетей придется дорасти

Все больше европейских государств ограничивают детям доступ в социальные сети. Подобный запрет уже действует в Австралии и одобрен во Франции. А скоро к ним могут добавиться Испания и Греция, пишет Reuters. Эксперты не исключают скорого появления в этом списке и России. Большинство слушателей “Ъ FM” поддерживают подобное нововведение в стране, следует из опроса в Telegram-канале kfm936. Но помогают ли ограничения? И зачем они нужны? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник, 3 февраля, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах запретить подросткам младше 16 лет пользоваться соцсетями. Он сообщил, что страна присоединится к «коалиции готовых к цифровым технологиям», куда входят еще пять государств. По словам Санчеса, платформы будут обязаны внедрить реальные, а не формальные системы проверки возраста в виде «плашки с галочкой». Причина — защита детей от фейков, ненависти и порнографии.

Подобные правила уже действуют и в некоторых штатах США. Например, во Флориде и Арканзасе. Там для регистрации на платформах требуется родительское разрешение. Однако, как отметил консультант по кибербезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, подростки всегда найдут способы обойти запреты: «Старший брат или старшая сестра могут зарегистрироваться, предоставить свои собственные мобильные устройства. То же самое могут сделать и родители. Технически проверить удаленно наличие паспорта невозможно. Единственным исключением является внедрение системы биометрической аутентификации, но это достаточно дорогостояще. Я боюсь, что социальные сети не пойдут на это, ограничившись базовыми вещами».

Если подростки все же получат доступ к соцсетям, то ответственность за это будет нести руководство платформ, заявляет испанское правительство. И оспорить потенциальные штрафы можно, но вероятность добиться успеха крайне мала, говорит партнер и руководитель практики правовых исследований юридической компании «Инноправо» и кандидат юридических наук Сергей Афанасьев: «Оспорить решение о привлечении к ответственности можно, но в обычном судебном порядке: организация обращается в суд и пытается оспорить наложенный на нее штраф или иной вид ответственности. Есть пример в Австралии, когда пытались оспорить сам закон, но из этого ничего не получилось. В Великобритании компания пыталась сказать, что в отношении нее этот закон не применяется. Действительно, суд встал на сторону компании и сделал не напрямую, но несколько намеков, что это исключение».

В России формального запрета на использование соцсетей детьми нет. И на законодательном уровне эта мера пока не обсуждается. Ранее инициативы касались лишь ужесточения проверки возраста для доступа к «взрослому» контенту. Однако с учетом мирового тренда и предстоящих выборов в Госдуму подобные инициативы могут появиться и в России, считают собеседники “Ъ FM”. Во вторник, после нападения на школу в Уфе, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что произошедшее — «прямое следствие воздействия соцсетей». Она призвала ограничить к ним доступ для детей, сославшись на опыт Франции и Австралии.

И это ожидаемо, но тем, кто зарабатывает в интернете, от этого не легче, говорит продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Есть отдельная категория, тот же самый детский YouTube, где годовые обороты могут быть миллионные. Аккаунты ведутся все равно от лица родителей. Да, там участвуют дети, но юридически это контент родителей.

Здесь вопрос: смогут ли они дальше зарабатывать те же деньги, не перестанет ли приходить аудитория смотреть их контент? Ограничения ударят по доходу и блогеров, и самих социальных сетей».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, мировой тренд на запрет соцсетей для детей связан прежде всего с геополитической напряженностью. Неслучайно премьер-министр Испании Педро Санчес, анонсируя ограничения, упомянул еще и защиту «цифрового суверенитета» страны от внешнего давления. Он заявил, что кабмин будет сотрудничать с прокуратурой для изучения возможных нарушений со стороны чат-бота Grok, TikTok и Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Ангелина Зотина, Владислав Викторов