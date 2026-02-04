В Забайкалье суд взыскал ущерб с наследницы погибшего на СВО осквернителя могилы

Нерчинский районный суд Забайкальского края удовлетворил исковые требования о возмещении морального вреда за оскорбление памяти близкого родственника и надругательство над останками. Как уточняет пресс-служба суда, истцом выступил житель Нерчинска.

Судом установлено, что в июне 2024 года гражданин К. совершил надругательство над захоронением деда истца. В частности, он сломал надгробие, раскопал могилу, вытащил из нее фрагменты костей и одежды. Истец оценил моральный и материальный вред в 100 тыс. руб., ему пришлось восстанавливать захоронение, ставить новый надгробный памятник.

Ответчик же еще до начала судебных заседаний заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на специальную военную операцию, где спустя некоторое время он погиб. После этого исковые требования были уточнены и предъявлены сестре гражданина К., вступившей в права наследования. Она согласилась выплатить компенсацию потерпевшему. Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщил «Ъ» источник, знакомый с рассмотрением дела, мотивом для К. стало желание найти в могиле государственные награды, так как он посчитал, что захоронение принадлежит участнику Великой Отечественной войны. На месте раскопок К. оставил личные вещи, по которым его нашли полицейские.

Позднее К. был осужден по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Мировой суд признал его виновным и с учетом ранее совершенных преступлений назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Находясь в исправительном учреждении, осужденный К. подписал контракт с Минобороны.

Влад Никифоров, Иркутск