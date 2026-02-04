Суд обязал минэкологии поставить Малышевские гривы на кадастровый учет
Нижегородская природоохранная прокуратура через суд пытается обязать региональное минэкологии поставить на кадастровый учет особо охраняемую природную территорию Малышевские гривы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 4 февраля.
Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ
Иск прокуратуры ранее был удовлетворен Нижегородским райсудом. На решение суда поступили апелляционные жалобы, которые областной суд отклонил. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений.
Малышевские гривы — это памятник природы регионального значения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Он охватывает более 150 га территории в пойме реки Оки. Для Малышевских грив характерны типично пойменные типы растительности: на гривах — лес, пойменные дубравы и боры, в понижениях — болотная и водная растительность, ивняки, отчасти луга.