Рядом с улицей Блюхера в Уфе построят ФОК и новый корпус лицея

Администрация Уфы утвердила проект планировки квартала в районе проспекта Октября и улицы Блюхера площадью 55,97 га, сообщает Главархитектура города.

По данным ведомства, там намерены построить трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, а также аналогичный по этажности корпус лицея №106 с теплым переходом между новым и основным зданиями.

Для этого, указано в проекте, демонтируют гаражи, хозблоки и временные торговые павильоны (около 1,9 тыс. кв. м)

Красные линии на улице Блюхера будут изменены так, чтобы максимально сохранить деревья, отмечается в сообщении.

Вдоль дорог устроят велодорожки, а во дворах — новые площадки для отдыха и парковочные места.

Возводить многоэтажные дома в квартале не планируют, подчеркнули в Главархитектуре Уфы.

Майя Иванова