В 2025 году в Астраханской области ввели на 19% больше жилья

В Астраханской области введено в эксплуатацию 790,5 тыс. кв. м объектов недвижимости в 2025 году. Такие данные привел Астраханьстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из числа введенных в эксплуатацию зданий 97,2% составляют жилые дома

Фото: Нина Шевченко

В период с января по ноябрь из числа введенных в эксплуатацию зданий 97,2% составляют жилые дома. За прошлый год построено 688,5 тыс. кв. м жилья — 118,9% к аналогичному периоду 2024 года. Из них 585,8 тыс. кв. м (123,4%) введены индивидуальными застройщиками — 4,54 тыс. домов.

Согласно статистике, введено 4,69 тыс. зданий, из которых 133 нежилых здания или 52,6 тыс. кв. м. Из них количество построенных промышленных объектов — 10, сельскохозяйственных — 17, коммерческих — 86, два административных здания и по одному учебного и медицинского назначений.

Лидерами по вводу жилья стали Астрахань (268,1 тыс. кв. м), Приволжский район (236,6 тыс. кв. м), Наримановский район (55,7 тыс. кв. м), Камызякский район (30,3 тыс. кв. м) и Ахтубинский район (19,4 тыс. кв. м).

