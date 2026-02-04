Зарубежные СМИ: Какая обстановка на Ближнем Востоке перед переговорами Ирана и США?

Переговоры между США и Ираном перенесли в Оман. Вашингтон запланировал встречу с Тегераном на эту пятницу, 6 февраля. Темой обсуждения, по словам иранского МИДа, может стать новая ядерная сделка. Это первые переговоры между странами после летних ударов США по Исламской Республике. В июне силы Пентагона разбомбили три ядерных объекта в Иране. Дональд Трамп тогда назвал целью атаки устранение угрозы со стороны Тегерана. Сейчас же, по словам американского президента, Иран готов обсуждать ядерную сделку, а переговоры уже ведутся, заявил глава Белого дома накануне. СМИ отмечают, что до начала переговоров США не будут атаковать Исламскую Республику. Риск этого сохраняется с начала года, тогда Вашингтон направил на Ближний Восток авианосную группу с 5 тыс. военнослужащих. Вместе с этим у берегов Ирана случилось сразу несколько инцидентов. Подробнее об обстановке в регионе — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Иранский беспилотник Shahed летел в сторону авианосца Abraham Lincoln «с неясными намерениями», передает Reuters слова американского военного командования в регионе. Дрон сбил истребитель F-35 в целях самообороны. Позже Пентагон уточнил, что БПЛА «агрессивно приближался к кораблю», при этом пострадавших нет. Авианосная группа в Персидском заливе — самая заметная часть военных сил Вашингтона на Ближнем Востоке, напоминает агентство. К берегам Ирана ее направили после волны антиправительственных протестов в Исламской Республике. Во время беспорядков Вашингтон угрожал Тегерану вмешаться и предотвратить репрессии против демонстрантов. Позднее Дональд Трамп потребовал от иранских властей уступок по ядерной программе и с прошлой недели говорит, что Иран «серьезно обсуждает этот вопрос».

Косвенно об инциденте в Персидском заливе сообщает иранское агентство Tasnim. Беспилотник проводил разведку в открытых водах и выполнял свою обычную и законную миссию, отмечают источники из военного подразделения Ирана. Аппарат успел передать полученные изображения, но затем связь с дроном прервалась. Потерю сигнала собеседники Tasnim подтвердили, но причину не раскрыли.

В этот же день вооруженные катера Ирана попытались перехватить танкер Stena Imperative, который шел под флагом США в Ормузском проливе, пишет The Wall Street Journal. Источники из консалтинговой фирмы Vanguard сообщают, что люди на катерах потребовали от экипажа остановить двигатель и подготовиться к абордажу. Однако судно ускорилось и продолжило идти. Позднее к нему подобрался американский эсминец и сопроводил танкер.

Оба инцидента рискуют сбить Вашингтон с дипломатического пути, говорят эксперты Bloomberg. По их словам, на фоне усиленного военного контингента США в регионе ставки высоки как никогда. В то же время переговоры американцев с Ираном, запланированные на конец недели, столкнулись с заминкой, сообщают источники CNN. Тегеран потребовал не только перенести их из Стамбула, но и не привлекать к встрече региональных участников, в том числе дипломатов из Египта, Катара, Саудовской Аравии и других арабских стран.