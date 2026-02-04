В Красноярске школьница подожгла класс с учениками, есть пострадавшие

В Красноярске учащаяся восьмого класса подожгла класс с учениками. По данным регионального ГУ МВД, девушка бросила в кабинет класса горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников молотком.

Пострадали пятеро детей и учитель, троих учеников доставили в больницу с ожогами, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

СУ СКР региона возбуждено уголовное дело. Нападавшая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

Александра Стрелкова