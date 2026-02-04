США и Колумбия сделали шаг от ненависти до любви

В Белом доме 3 февраля прошла первая очная встреча американского президента Дональда Трампа с его колумбийским коллегой Густаво Петро. Несколько месяцев подряд Трамп называл президента Колумбии то «больным человеком», то «лидером наркоторговли», ввел против него персональные санкции и аннулировал его въездную визу в США. Густаво Петро по возможности платил ему той же монетой. Но с начала года тональность обоих лидеров резко поменялась, а нынешняя встреча, по словам главы Белого дома, и вовсе прошла «потрясающе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и президент Колумбии Густаво Петро (слева) в Овальном кабинете Белого дома (3 февраля 2026 года)

Фото: Colombia Presidency / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Колумбии Густаво Петро (слева) в Овальном кабинете Белого дома (3 февраля 2026 года)

Фото: Colombia Presidency / Handout / Reuters

Густаво Петро прибыл в Белый дом по-тихому — без публичной помпы, с которой Трамп обычно обставляет визиты иностранных лидеров, и, вопреки традиции, без журналистов. Встреча глав США и Колумбии, продлившаяся два часа, целиком прошла за закрытыми дверями.

По ее окончании лидеры сделали отдельные заявления, оказавшиеся на удивление позитивными. «Я думаю, что это было потрясающе»,— заявил Трамп журналистам из Овального кабинета, говоря об общении с президентом Колумбии.

Густаво Петро между тем вывесил в соцсети Х фото подарков, полученных от хозяина Белого дома: записку со словами «Густаво — большая честь — я люблю Колумбию» и подписанный Трампом экземпляр его книги «Искусство сделки», где на титульном листе значился еще один комплимент колумбийскому лидеру «Ты великолепен».

А чуть позднее в интервью на радио Петро выразил восторг по поводу того, как был отремонтирован Овальный кабинет. «Я сказал ему, что он хороший дизайнер. Дизайн был потрясающим»,— отозвался президент Колумбии о проведенной реновации, состоявшей в основном из добавления в интерьер большого количества сусального золота.

Что касается содержания переговоров, то никаких конкретных результатов ни Трамп, ни Петро не обнародовали.

На вопрос журналистов о том, было ли достигнуто соглашение по борьбе с потоками наркотиков из Колумбии, глава США ответил, что лидеры работают над этим.

Общаясь с журналистами, Густаво Петро сказал, что попросил Трампа помочь в поимке крупных наркоторговцев, проживающих за пределами Колумбии, а также выступить посредником в дипломатическом конфликте между Колумбией и соседним Эквадором, президент которого Даниэль Нобоа относится к числу верных союзников Трампа. И глава Белого дома, по словам Петро, согласился позвонить Нобоа.

Отношения Вашингтона и Боготы всегда считались чуть ли не образцом самых стабильных отношений в Америке, особенно в сфере безопасности и обороны. Колумбия долгие годы была одним из ключевых союзников Штатов в борьбе с транспортировкой наркотиков. Однако с возвращением в президентское кресло Дональда Трампа отношения двух стран дали трещину.

Уже на шестой день после инаугурации 47-го президента США между союзниками разразился громкий скандал. Все началось с депортации из США нелегалов, включавшей высылку военными самолетами иммигрантов, иногда со связанными руками.

Возмутившись негуманным обращением с латиноамериканцами, Густаво Петро запретил посадку двух таких рейсов в Колумбии, заявив, что он «никогда не позволит, чтобы колумбийцев возвращали в наручниках самолетами». Однако вслед за угрозой администрации Трампа обрушить на Боготу пошлины и штрафы президент Колумбии быстро сдал назад, согласившись на «беспрепятственное принятие назад нелегальных иммигрантов», въехавших из Колумбии в США незаконно.

В сентябре же прошлого года Трамп решил, что Колумбия не выполняет своих обязательств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

С тех пор в сторону колумбийского лидера полетели многочисленные обвинения (Трамп как-то назвал Петро «лидером нелегальной наркоторговли» и «бандитом») и угрозы наказать военным нападением за неспособность контролировать незаконную торговлю наркотиками.

Колумбийский лидер платил американскому коллеге той же монетой. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, Петро назвал Трампа «соучастником геноцида» в Газе и призвал американских солдат не подчиняться президенту. В ответ Госдепартамент США объявил об аннулировании визы Петро «из-за его безрассудных и подстрекательских действий».

Месяцем позже вслед за критикой колумбийским лидером американской военной операции против предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане Министерство финансов США объявило о санкциях против Густаво Петро, обвинив его в причастности к глобальной торговле наркотиками.

После захвата американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января ставки в противостоянии Вашингтона с Боготой взлетели еще выше. Назвав Петро «больным человеком, которому нравится производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты», Трамп недипломатично призвал президента Колумбии «следить за своей задницей». Тот ответил заявлением о готовности «взять в руки оружие», если это потребуется для защиты суверенитета Колумбии.

7 января между Густаво Петро и Дональдом Трампом неожиданно состоялся телефонный разговор, который ознаменовал разворот от эскалации к дипломатическому перемирию.

Как сообщил после того разговора с президентом США его колумбийский визави, он вновь выразил мнение, что операция США в Венесуэле была «незаконной», но смог договориться о восстановлении прямых каналов связи между Боготой и Вашингтоном.

«Он (Густаво Петро.— “Ъ”), безусловно, был критичен и раньше. Но каким-то образом после рейда в Венесуэле он стал очень милым. Он очень сильно изменил свое отношение»,— отметил, в свою очередь, Трамп после того звонка, сообщая о приглашении Петро в Белый дом.

Наталия Портякова