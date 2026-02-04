Курганский сенатор стала первым замглавы комитета Совфеда по международным делам

Сенатор от Курганской области Елена Перминова избрана первым заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам. Решение утвердили сенаторы на 606 заседании 4 февраля, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Елена Перминова стала первым зампредом главы комитета Совфеда по международным делам в порядке ротации. Ранее занимавший эту должность Сергей Кисляк стал заместителем председателя.

Госпожа Перминова представляет правительство Курганской области в Совете Федерации РФ с сентября 2014 года.