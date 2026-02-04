Драко Малфой стал символом китайского Нового года

Персонаж из серии книг о Гарри Поттере Драко Малфой стал негласным символом Нового года в Китае. Малфой, выступающий в роли антагониста главного героя романов Джоан Роулинг, стал для китайцев символом удачи в 2026 году. Жители Китая массово украшают свои дома портретами Драко Малфоя, его изображения появились даже в некоторых торговых центрах.

Как пояснили в CNN, все дело в переводе имени героя на китайский язык. «Малфой» в переводе на севернокитайском звучит как «Ма Эр Фу», что означает «лошадь, приносящая удачу».

Год Лошади по китайскому календарю начинается 17 февраля. Он придет на смену году Змеи — символу факультета Слизерин, на котором Драко Малфой учился в школе волшебства «Хогвартс».

Кирилл Сарханянц