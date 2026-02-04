Шестеро уфимцев обвиняются в покупке поддельных документов

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело шестерых местных жителей, пятеро из которых обвиняются в приобретении и использовании заведомо поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), а один — в пособничестве в приобретении и использовании заведомо поддельного документа (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в 2024 — 2025 годах фигуранты уголовного дела незаконно купили у неустановленного лица поддельные свидетельства о прохождении обучения по профессии осмотрщик –-- ремонтник вагонов, якобы выданные им в Научно-образовательном техническом центре «Интерсофт». При трудоустройстве в эксплуатационное вагонное депо Дема они предъявили работодателю фальшивые свидетельства и были приняты на работу.

В отношении неустановленного лица, продавшего поддельные документы, уголовное дело еще расследуется.

Майя Иванова