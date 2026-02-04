Перминова стала первым зампредом международного комитета Совета федерации

Сенатор Елена Перминова сменила своего коллегу Сергея Кисляка на посту первого заместителя председателя комитета Совета федерации по международным делам.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

75-летний Сергей Кисляк сохранил место в комитете, но перешел на должность рядового зампреда. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратилась к нему с предложением защиты: «Вас не принудительно... против вас действовали? А то я вас защищу».

«Спасибо большое, я в защите не нуждаюсь, — ответил господин Кисляк. — Поскольку это нормальный процесс, который согласован был». Госпожа Матвиенко с ним тут же согласилась: «Ротация, движение внутри палаты — это нормальный парламентский процесс».

Господин Кисляк с 2003 по 2008 год занимал должность заместителя министра иностранных дел, с 2008 по 2017 год был чрезвычайным и полномочным послом России в США. В 2017 году он перешел на работу в Совет федерации.

Елене Перминовой 66 лет. В комитет по международным делам она перешла 28 января. До этого сенатор возглавляла комитет по социальной политике, ее место в нем занял Алексей Синицын — сенатор от Кемеровской области. Ранее спикер поручила сенаторам от региона и комитету по социальной политике внимательно следить за ходом проверки и расследования в роддоме Новокузнецка, где за новогодние каникулы умерли девять новорожденных.

