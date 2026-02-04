Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области за неделю выросла на 13%

Около 17 тыс. случаев заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрировано в Нижегородской области за неделю с 25 января по 1 февраля. Это на 13% больше в сравнении с предыдущей неделей, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. В 74,5% случаев выявлен вирус гриппа, преимущественно А(H3N2). Также выделяются риновирусы, бокавирусы, парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы и микоплазма.

По состоянию на 3 февраля частично учебный и воспитательный процесс приостановлен в 4,8% образовательных учреждений. Полностью на карантин закрыты четыре школы и три детских сада.

Неделей ранее карантин охватывал 2,9% детсадов и школ. Полностью на карантин были закрыты четыре школы.

Галина Шамберина