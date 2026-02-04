В Параньгинском районе дети получили компенсацию за укусы собак

В Марий Эл суд обязал администрацию Параньгинского муниципального района выплатить законным представителям детей, которых покусали собаки, компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры района.

В Параньгинском районе бездомные собаки покусали детей

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ В Параньгинском районе бездомные собаки покусали детей

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Установлено, что от укусов бездомных собак в деревне Алашайка пострадал 5-летний ребенок, в поселке Параньга – 13-летний подросток.

Руководитель отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности.

Анна Кайдалова