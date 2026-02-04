Частные инвесторы удвоили вложения в ценные бумаги на Мосбирже

Вложения частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи (MOEX: MOEX) за январь 2026 года выросли почти в два раза год к году — до 139 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам января 2026 года составило более 40,4 млн (+288,5 тыс. за январь) — ими открыто 76,8 млн счетов. Сделки на Московской бирже заключали порядка 3 млн человек. По данным Мосбиржи, больше всего частные инвесторы вкладывались в облигации — 93,5 млрд руб. В акции физические лица вложили 0,7 млрд руб., а в паи фондов — 44,8 млрд руб. При этом доля физлиц в объеме торгов акциями за январь составила почти 68%, в объеме торгов облигациями — 16%, на срочном рынке — 57%.

Самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов в январе стали обыкновенные акции Сбербанка (27,8%), акции «Газпрома» (13,3%) и ЛУКОЙЛа (12,4%). Также популярными стали акции ВТБ (8,8%), «Т-Технологий» (7,1%), «Яндекса» (6,3%), «Полюса» (6,1%), «Норникеля» (5,9%) и X5 (5,6%).

По данным Мосбиржи, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС; брокерские счета для долгосрочного инвестирования) составило 6,2 млн, из них 29 тыс. было зарегистрировано в январе. Торговый оборот по счетам ИИС в январе составил более 259 млрд руб., из них 53,3% — сделки с акциями, 18,2% — с облигациями и 28,5% — с паями инвестиционных фондов. Больше всего счетов зарегистрировано в Москве (621 тыс.) и Московской области (366,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (302,9 тыс.).