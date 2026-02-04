За январь в Перми было устранено более 260 незаконных граффити

В краевой столице за январь устранили более 260 граффити и демонтировали 15 незаконных нестационарных торговых объектов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего было обнаружено 690 изображений, больше всего в Свердловском районе — 129 и в Мотовилихинском — 119. Из них было устранено 266.

Также за минувший месяц было демонтировано 15 незаконно возведенных НТО. Из них четыре находились на муниципальной территории и 11 — на частной. Больше всего нестационарных торговых объектов убрано в Кировском районе.