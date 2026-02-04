Молодая жительница Выксы пойдет под суд по обвинению в дропперстве

В Выксе 23-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в дропперстве (ч. 3 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежа). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 4 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как полагает следствие, в августе 2025 года фигурантка познакомилась в мессенджере с неизвестным, который пообещал ей 6 тыс. руб. за передачу банковской карты. Данные этой карты неизвестные злоумышленники использовали в противоправных целях.

Как писал «Ъ-Приволжье», только за декабрь 2025 года в Нижнем Новгороде было возбуждено более 30 дел о дропперстве.

Галина Шамберина