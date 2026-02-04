Azur Air задержала вылет рейса из Красноярска на Фукуок из-за холода

Рейс ZF-2671 авиакомпании Azur Air из Красноярска на вьетнамский Фукуок задержан из-за проблем с обслуживанием самолета в мороз, сообщил перевозчик.

«На текущий момент в Красноярске -27, ночью температура опускалась ниже -30. Техническая проблема выявлена, она носит локальный характер»,— рассказали в авиакомпании.

Резервный борт для выполнения рейса на Фукуок авиакомпания предоставила вечером 3 февраля, но из-за высокой загруженности вьетнамского аэропорта, отказавшегося принять самолет, он был использован на другом направлении, пояснили в Azur Air.

По данным аэропорта Красноярска, на рейс ZF-2671 зарегистрированы 335 пассажиров.

Михаил Кичанов