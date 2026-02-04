СФ одобрил закон о контроле за освобожденными из колоний военнослужащими

Совет федерации (СФ) одобрил закон о наблюдении за условно-досрочно освобожденными военнослужащими. Контроль за их поведением будет осуществляться командованием воинской части, за которой они будут закреплены.

Накануне при обсуждении закона в комитете СФ по госстроительству представитель Минюста пояснил сенаторам, что поправки регулируют контроль за освобожденными из мест лишения свободы по соглашению с Минобороны РФ. При этом еще при рассмотрении законопроекта в Государственной думе замглавы Минюста Елена Ардабьева напомнила, что статус условно-досрочно освобожденного снимается с военнослужащих по возвращении с фронта. На «гражданке» к ним не будет применяться привычный для формата УДО надзор со стороны уголовно-исполнительных инспекций. «Они свою вину, ну, так сказать, кровью отработали на СВО»,— пояснила тогда госпожа Ардабьева позицию властей.

За нарушение общественного порядка при несении военной службы к вышедшим из колоний по УДО будут применяться меры вплоть до отмены освобождения и исполнения неотбытой части наказания. Если местонахождение данных лиц будет неустановленным в течение 48 часов, их объявят скрывающимися от контроля за поведением. По уже существующему законодательству за этим следует объявление в розыск.

Законопроект был разработан Минюстом и внесен в Государственную думу 29 ноября. Депутаты приняли закон 27 января. Никакого дополнительного регулирования в отношении вышедших по УДО военнослужащих поправками не внесли. Согласно пояснительной записке, в период военной службы они и так находятся «в пределах строго установленных административных предписаний».

Степан Мельчаков