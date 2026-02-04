В Великобритании построят тюрьмы сверхстрогого режима по американскому образцу

Особо опасные преступники в Англии и Уэльсе будут содержаться в тюрьмах сверхстрогого режима. Такие тюрьмы построят по образцу американских, заявил заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Дэвид Лэмми. Эта мера принята с учетом рекомендаций британской независимой комиссии, передает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Дэвид Лэмми

Тюрьма сверхстрогого режима предполагает четкое разделение преступников по тяжести преступлений и содержание самых опасных преступников в более жестких условиях. Заключенные могут получать привилегии или лишаться их в зависимости от поведения. Господин Лэмми также намерен внести законопроект, который предусматривает запрет на использование законов о правах человека для обжалования условий заключения.

Алена Миклашевская