На запчасти объявили охоту

Geely возглавил рейтинг самых угоняемых машин. Китайские бренды в статистике автомобильных краж занимают почти 30%, посчитали аналитики «Страхового дома ВСК». По их данным, преступники переключились с премиальных на бюджетные бренды. Какие авто интересуют угонщиков? И куда они едут? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Geely Emgrand, Kia Stinger, Lada Granta, Hyundai Santa Fe вошли в топ-5 самых угоняемых автомобилей 2025-го, по версии «ВСК». Там же Toyota Land Cruiser. Рейтинги по угонам в статистике страховых редко совпадают, но «китайцев» стало заметно больше у всех, отмечают собеседники “Ъ FM”. Хотя раньше это были корейские марки. А вот премиальные машины стали реже угонять: на их долю приходится всего 15% страховых случаев, что вдвое меньше, чем год назад.

Преступников сейчас больше интересуют бюджетные марки, говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов: «Количество угонов снижается. В 2023 году их было 677, 2024-м — уже 343, за 2025 год угнали всего 260 застрахованных машин. Если посмотреть статистику МВД, туда входят заявления о краже: в 2023 году было 16 тыс. случаев, в 2024-м — 11 тыс., а за 11 месяцев 2025-го — 10 тыс. Это связано в первую очередь с СВО. Границы с Европой закрыты, а туда в основном угонялись Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen. На Восток, в сторону Таджикистана и Кыргызстана, угонялись в основном японские машины».

Чтобы угнать машину достаточно уже десяти секунд, и неважно, какая стоит сигнализация. А можно пригнать эвакуатор и увезти без взлома, делятся собеседники “Ъ FM”. Чаще всего машины исчезают из спальных районов и с перехватывающих парковок. А Москва по количеству краж стоит на первом месте. Найти эти авто практически нереально, почти все идут на запчасти, утверждает управляющий директор «Такси-трейд», бывший вице-президент Автомобильной сервисной ассоциация Александр Казаченко: «Geely Emgrand в свое время была машиной номер один в такси, практически все таксомоторные парки и ремонтные организации хотят скупать эти запчасти по дешевке, чтобы их было много.

Поэтому все, что катается в такси и массово продается, то и угоняется. Основная угоняемая масса — это машины до трех лет. Сейчас сигнализацию уже практически бессмысленно ставить: любой автомобиль так оснащен электроникой, что его можно подключать удаленно: открыть его, завести и спокойно уехать, ничего не ломая. Если смотреть по статистике, в день в Москве по району в среднем три-четыре угона, из которых большинство — эконом-класса».

Дефицит запчастей касается не только европейских машин, но и китайских. Главная проблема — морская логистика. На этом фоне растет спрос на б/у детали, продолжает руководитель лаборатории по авторской защите от угона Андрей Кондрашов: «Таксомоторные парки, каршеринг — перевозчики, снижая издержки на содержание парка, все больше обращаются к б/у запчастям, особенно это касается ремонта после аварии. Все это стоит 10-15% от цены новой запчасти. Статистика МВД на сегодняшний день говорит о 6-7% раскрываемости автомобилей после угона. Это довольно высокий показатель, особенно если сравнивать с Европой, там 2-3%. В Москве ситуация лучше после введения системы "Паутина", которая отслеживает местоположение автомобиля, строит модель его поведения. В столице количество угонов стало снижаться, но оно переместилось в область, где этой системы нет».

Полис каско в этом году может подорожать еще на 10-20% (средняя цена в 2025-м была почти 60 тыс. руб. для машин стоимостью до 3 млн руб.), для премиальных — на 30% из-за высокой стоимости ремонта, прогнозируют эксперты. Но 100-процентной компенсации в случае угона, даже если есть полис, ждать не стоит, год амортизации — минус 20%. А если машина уехала с документами и ключами, могут вообще отказать. Эти риски (GAP-страхование) теперь прописывают за отдельную плату — еще плюс процент от стоимости каско. Либо можно идти разбираться в суд.

Аэлита Курмукова