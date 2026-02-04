Доля иностранных авиакомпаний на международных российских рейсах выросла до 47%

Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах выросла с 30% в 2024 году до 47% за 2025 год, заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе Национального авиационного инфраструктурного салона. Так топ-менеджер ответил на вопрос о предельном росте занятости кресел у российских авиакомпаний.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Александровский призвал Минтранс и Росавиацию усилить внимание к вопросам паритета, учитывая растущую долю иностранных перевозчиков.

В 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,5%, до 109 млн человек. Почти половина пришлась на группу «Аэрофлот» (55,3 млн человек). На международных рейсах авиакомпании перевезли 27,4 млн, что на 1,6% выше уровней 2024 года.

Айгуль Абдуллина