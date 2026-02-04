В Башкирии учителям агроклассов и преподавателям БГАУ выплатят 9,8 млн рублей

В этом году в Башкирии на стимулирующие выплаты преподавателям Башкирского государственного аграрного университета и учителям агроклассов планируют направить 9,8 млн руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В 2025 году 42 преподавателя аграрного вуза получили стимулирующие выплаты на общую сумму 1,4 млн руб.

Заместитель премьер-министра региона — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что в этом году наряду с поддержкой специалистов будет развиваться образовательная инфраструктура. «Это проведение ремонта и оснащения третьего учебного корпуса Башкирского ГАУ, создание и оснащение агротехнологических классов в трех школах, участие в мероприятии "Агропрофи"»,— сказал он.

Майя Иванова