Казань вошла в число лидеров по развитию социальной среды
Казань заняла четвертое место среди городов, которые россияне считают лидерами по развитию социальной среды за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
За Казань проголосовали 34% участников всероссийского опроса. Выше в рейтинге оказались Москва (71%), Санкт-Петербург (42%) и Краснодар (40%).
Отмечается, что такая оценка связана не только с объективными показателями, но и с высокой медийной заметностью этих городов.
При этом 50% опрошенных считают, что жители в целом готовы участвовать в социальных инициативах, но при наличии внешней поддержки и координации.
Онлайн-опрос проводился в IV квартале прошлого года. В исследовании приняли участие 1,4 тыс. россиян.