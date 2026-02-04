Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Казань вошла в число лидеров по развитию социальной среды

Казань заняла четвертое место среди городов, которые россияне считают лидерами по развитию социальной среды за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

За Казань проголосовали 34% участников всероссийского опроса. Выше в рейтинге оказались Москва (71%), Санкт-Петербург (42%) и Краснодар (40%).

Отмечается, что такая оценка связана не только с объективными показателями, но и с высокой медийной заметностью этих городов.

При этом 50% опрошенных считают, что жители в целом готовы участвовать в социальных инициативах, но при наличии внешней поддержки и координации.

Онлайн-опрос проводился в IV квартале прошлого года. В исследовании приняли участие 1,4 тыс. россиян.

Анна Кайдалова