Казань заняла четвертое место среди городов, которые россияне считают лидерами по развитию социальной среды за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в число лидеров по развитию социальной среды

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Казань вошла в число лидеров по развитию социальной среды

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

За Казань проголосовали 34% участников всероссийского опроса. Выше в рейтинге оказались Москва (71%), Санкт-Петербург (42%) и Краснодар (40%).

Отмечается, что такая оценка связана не только с объективными показателями, но и с высокой медийной заметностью этих городов.

При этом 50% опрошенных считают, что жители в целом готовы участвовать в социальных инициативах, но при наличии внешней поддержки и координации.

Онлайн-опрос проводился в IV квартале прошлого года. В исследовании приняли участие 1,4 тыс. россиян.

Анна Кайдалова