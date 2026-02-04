По делу о массовом отравлении клиентов сети пекарен в Перми смягчили обвинение

В Перми окончено расследование уголовного дела по факту массового отравления клиентов сети пекарен «Хлебница». Как сообщают СКР и прокуратура Пермского края, исполнительному директору организации и главному технологу по качеству в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Как считает следствие, не обеспечили безопасность изготовления и производства продукции. В результате преступных действий пострадали 75 человек, употребивших в пищу продукцию пекарен. Им потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело по факту массового отравления было возбуждено изначально по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору) в начале января прошлого года. В рамках расследования были задержаны исполнительный директор Ксения Троицкая и ИП Юлия Гагарина. Следствие настаивало на избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд отправил женщин под домашний арест. Затем мера пресечения была смягчена, а обвинение переквалифицировано на менее тяжкий состав. Если максимальная санкция ч. 2 ст. 238 УК РФ предполагает наказание до шести лет свободы, то по ч. 1 ст. 236 УК РФ виновному грозит максимум до двух лет. О новом процессуальном статусе госпожи Гагариной не сообщалось. Уголовное дело будет рассматривать мировой суд.