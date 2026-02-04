В Приангарье осудили начальника отдела по вопросам миграции за взятки

Тайшетский горсуд вынес приговор начальнику отдела по вопросам миграции по Тайшетскому району Иркутской области и двух ее подельников. В зависимости от роли в преступной схеме их признали виновными по ч. 2, ч 3. ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, в феврале 2018 года фигурантка дела ввела в заблуждение знакомого предпринимателя об ограничении количества квот для иностранных граждан. Чиновница потребовала от бизнесмена выплатить 45 тыс. руб. под предлогом решения его вопроса. Кроме того, по данным СУ СКР региона, с 2018-го по 2025 год начальник отдела по вопросам миграции вступила в сговор вместе с подчиненной, которая была неформальным лидером киргизско-узбекской общины, а также индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по оформлению документов для иностранных граждан.

Вместе они получали взятки от мигрантов за незаконную выдачу разрешений на временное проживание на территории России.

Начальнице отдела суд назначил 5,5 года колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб., ее подельников осудили на 5 и 5,1 год условно, соответственно.

Александра Стрелкова